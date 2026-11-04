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Leon ten Voorde wijst naar Ajacieden: "Ze doen he-le-maal niets"

Stefan
Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar
Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar Foto: © Pro Shots

Leon ten Voorde zag FC Twente zondagmiddag met gigantische cijfers winnen van Excelsior. De Tukkers stapten met een 0-9 overwinning van het veld in Rotterdam en de journalist denkt dat de zege een vervolg moet krijgen in Europees verband én tegen Ajax.

"Je moet nu niet denken dat het appeltje eitje is tegen Pafos, want dat was het tegen FC Thun ook niet", vertelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van de TC Tubantia. "Maar het moet wel een mooie week worden. Ik verwacht wel wat wisselingen, want Ajax komt er wel aan. Ik verwacht ook dat Ajax wel wisselt, want dat is de kraker van de week."

"Maar eerst moet je Europees winnen en de punten voor het Nederlands voetbal binnenhalen", gaat de journalist verder. "Dat is van heel groot belang. De Grolsch Veste is nog niet helemaal uitverkocht, dus koop die kaarten. En dan wordt het misschien wel een hele mooie week. Met als klapstuk de kraker tegen Ajax."

"En ik heb Ajax afgelopen zaterdag gezien: kom maar op", merkt de clubwatcher vervolgens op. "Als je ze zonder bal zag... Ik heb mij echt verbaasd over Ajax. In de tweede helft hebben ze alleen maar ballen weggeschoten en ik dacht echt: Waar kijk ik naar... Dit was op zondagochtend het zesde elftal, waar alleen maar ballen weggetrapt worden."

"Vroeger werd je in de Arena weggefloten door dit soort acties, maar nu stonden ze op de banken. De hunkering naar de titel is zó groot, dat alles daar wordt geaccepteerd. Ik heb wel de kwetsbaarheden van Ajax gezien, dus ik verwacht wel dat John van den Brom me een appje stuurt. Even vertellen van: Julian Brandt en Tolu Arokodare zijn aan de bal linke broeders, maar zonder bal doen ze he-le-maal niets. Omschakelen. Kom maar op!" aldus Ten Voorde.

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