Leonardo beter dan Tolu? "Reden om hem een basisplek te geven"

Marcos Leonardo en Tolu Akulodare zijn twee totáál verschillende spitsen. Beiden staan momenteel onder contract bij Ajax. Namens Het Parool dook Daan Sutorius in de overeenkomsten en verschillen tussen de twee.

Ook is Tolu na 60 minuten vaak al moe. Daarna zet de spits nog amper druk. "Dat waren belangrijke redenen waarom Ajax tegen Sparta de grip verloor. De wedstrijd op Het Kasteel was daarop geen uitzondering. Steeds als Ajax een mindere wedstrijd speelt, bijvoorbeeld tegen Hajduk Split, wijst Míchel naar een gebrek aan diepgang en matig druk zetten. Niet alleen bij Tolu, maar bij zijn hele elftal. Ook dat is een reden om Marcos Leonardo een basisplek te geven."

"Zijn expected goals (xG), een maat voor de kwaliteit van kansen, ligt per 90 minuten op 1,13, tegen 0,74 bij Tolu. Op basis van zijn kansen mag je van de Braziliaan dus ruim één doelpunt per wedstrijd verwachten; van Tolu een stuk minder", schrijft Sutorius in zijn analyse voor Het Parool.

Statistieken ondersteunen dit: Leonardo zet liefst 71,7 keer per wedstrijd druk Voor Tolu komt dat neer op 49,5 keer. Leonardo zet ook vaker druk op hoge intensiteit: 45,9 keer tegenover 34,1. Verder is Leonardo beweeglijker dan Tolu. Ook maakt hij veel meer loopacties in de ruimte: 28,6 keer tegenover 21,1.

Hetzelfde gaat op voor het zoeken van diepte: 14,1 keer tegenover 9,7 keer. "Dat is belangrijk, want het maakt Ajax' aanvalsspel onvoorspelbaarder en dwingt de verdediging van de tegenstander naar achteren. Zo ontstaat er weer extra ruimte op het middenveld, bijvoorbeeld voor Julian Brandt. Een kanttekening is dat Tolu een beter aanspeelpunt is en heerst door de lucht. Daarin is hij veel waardevoller dan Marcos Leonardo."

Wel is Tolu beter als invaller. "Hij komt sneller tot goals en assists, creëert meer kansen, noteert meer balcontacten in de 16 en schiet vaker op goal. (...) De cijfers van Marcos Leonardo als invaller zijn een stuk minder indrukwekkend."

Ziet men bij Ajax dit ook? "In een ideaal scenario begint Míchel vermoedelijk het liefst met Marcos Leonardo. Hij zet agressiever druk en heeft dreiging in de diepte. Van die kwaliteiten loopt Ajax niet over. Ook kan het op basis van zijn onderliggende cijfers niet lang meer duren voordat hij gaat scoren. De kans dat hij zijn transferbedrag terugverdient, is tevens groter als basisspeler."

Tolu is juist iemand die goed rendeert als invaller. "Iemand die goede cijfers als basisspeler overlegt, maar spectaculaire cijfers als invaller. Om het maximale rendement uit beide spitsen te halen, is starten met Marcos Leonardo en eindigen met Tolu waarschijnlijk de beste optie. Maar om dat mogelijk te maken, moet de Braziliaan er wel snel een keer een bal inschieten. Dat blijft immers de belangrijkste statistiek van allemaal", beseft de Ajax-watcher tot slot.