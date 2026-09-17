Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"
Marcos Leonardo kwam voor twintig miljoen euro over naar Ajax en kreeg als voornaamste taak om doelpunten te maken. Tegen Fortuna Sittard en Willem II bleef hij echter negentig minuten op de bank. Wat is er aan de hand met de 23-jarige spits?
De torenhoge verwachten kan hij nog geen moment waarmaken. De spits komt zeer moeilijk tot scoren en ziet concurrenten Tolu Arokodare en Kasper Dolberg de voorkeur krijgen boven hem.
Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International ziet een uitzichtloze situatie ontstaan voor de spits: "Nou, zo denken trainers natuurlijk niet, maar als je de optelsom van de laatste weken maakt, is dat wel de situatie zoals die is. Je zag de laatste twee wedstrijden dat als er echt een pure spits het veld in moet komen, dat Dolberg is. En niet Leonardo. Hij is de derde keuze, en dat is pijnlijk omdat hij voor veel geld naar Amsterdam is gekomen. Dat gaat ook ten koste van zijn zelfvertrouwen nu."
"Als hij de bal niet zo goed weet vast te houden en zijn kansen niet afmaakt... Even grof gezegd: dan heb je ook niet zo heel veel aan hem", vervolgt Goodijk. "Míchel Sanchez zei wel: hij traint goed, en we zien allemaal dat hij kwaliteiten en potentie heeft. Maar op dit moment komt het er niet uit, en dan is de voetbalwereld heel hard en dan is de volgende aan de beurt", concludeert Goodijk.
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