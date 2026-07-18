Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"

Marcos Leonardo is verheugd om zich speler van Ajax te mogen noemen. De 23-jarige Braziliaanse spits reageert in gesprek met de officiële clubkanalen voor het eerst op zijn transfer naar de Amsterdamse club.

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Dit voelt als thuiskomen", begint Leonardo. "Dit is een ambitieus project en ik was heel blij toen ik het voorstel en de kans kreeg om bij Ajax te komen spelen. Het gaf me veel vreugde."

"Er speelden hier meer Brazilianen en ze voelden zich allemaal gelukkig bij Ajax, net als andere topspelers die het hier gemaakt hebben", vervolgt hij. "Daarom geloof ik erin en weet ik zeker dat ik heel gelukkig zal worden in het Ajax-shirt."

De spits heeft grote ambities. "We zullen de supporters veel vreugde brengen en hopelijk worden we kampioen. Als God het wil, staan er mooie dingen te gebeuren. Ik denk dat God de dingen op het juiste moment voorbereidt. En dit was het moment voor mij om naar Ajax te komen. Ik ben heel blij om hier te zijn en ik hoop de fans veel vreugde te brengen", vertelt hij.