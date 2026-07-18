Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"
Marcos Leonardo is verheugd om zich speler van Ajax te mogen noemen. De 23-jarige Braziliaanse spits reageert in gesprek met de officiële clubkanalen voor het eerst op zijn transfer naar de Amsterdamse club.
"Ik ben heel blij om hier te zijn. Dit voelt als thuiskomen", begint Leonardo. "Dit is een ambitieus project en ik was heel blij toen ik het voorstel en de kans kreeg om bij Ajax te komen spelen. Het gaf me veel vreugde."
"Er speelden hier meer Brazilianen en ze voelden zich allemaal gelukkig bij Ajax, net als andere topspelers die het hier gemaakt hebben", vervolgt hij. "Daarom geloof ik erin en weet ik zeker dat ik heel gelukkig zal worden in het Ajax-shirt."
De spits heeft grote ambities. "We zullen de supporters veel vreugde brengen en hopelijk worden we kampioen. Als God het wil, staan er mooie dingen te gebeuren. Ik denk dat God de dingen op het juiste moment voorbereidt. En dit was het moment voor mij om naar Ajax te komen. Ik ben heel blij om hier te zijn en ik hoop de fans veel vreugde te brengen", vertelt hij.
"Ik heb ondanks mijn jonge leeftijd al veel wedstrijden gespeeld. Ik speel al zeven of acht seizoenen op het hoogste niveau en van kleins af aan heeft mijn vader me altijd geleerd hoe ik moet bewegen en schieten. Ik heb altijd video's gekeken van spelers als Romário en Luis Suárez", vertelt de Braziliaan. "Spelers die de klasse hadden om altijd en overal veel doelpunten te maken. Ik werd er steeds beter in en nu sta ik op 110 doelpunten, als 23-jarige. Ik ben daar heel blij mee en ik hoop dat er meer gaan volgen."
Wat voor spits is Marcos Leonardo? "Ik ben een echter afmaker. Ik heb een goed gevoel voor positie kiezen in het strafschopgebied en ik hoop het team altijd te helpen met goals, assists en mijn winnaarsmentaliteit. Wat ik kan beloven is mijn enorme wil om te winnen, veel goals en assists", aldus Leonardo.
De Braziliaan merkt in de Club van 100 een foto van David Neres op. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik weet zeker dat het gaat gebeuren. Het is een geweldige vent en ik weet dat hij hier heel gelukkig was. En ik heb ook mensen rondom Antony gesproken en die zeiden dat hij hier ook een mooie tijd had", aldus Leonardo.
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