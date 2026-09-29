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Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"

Gijs Kila
bron: Kale & Kokkie
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro vindt dat Marcos Leonardo snel zal moeten laten zien wat hij in huis heeft bij Ajax. De Braziliaanse spits valt momenteel buiten de boot en volgens de voormalig Ajacied is dat gezien de concurrentiestrijd in de punt van de aanval niet onlogisch.

Leonardo is nog altijd bezig om volledig fit te worden, maar zag ondertussen hoe Tolu zich nadrukkelijk liet zien. "De trainer is ook niet gek. In het begin moet je je aanpassen en fit worden, maar op een gegeven moment moet je ook presteren. Ze hebben allemaal gezien dat Tolu wél aan het presteren was. Het spel werd beter door hem. Op een gegeven moment ga je tot de conclusie komen wie je eerste spits is", vertelt Maduro in de podcast van Kale & Kokkie.

Ook Kasper Dolberg lijkt op dit moment hoger in de pikorde te staan dan Leonardo. "Nu is Dolberg je tweede en dan valt hij nu even buiten de boot. Hij moet nu echt aan de bak", stelt Maduro. Toch wil hij de Braziliaan nog niet afschrijven. "Je hoeft hem niet direct af te schrijven, maar op een gegeven moment moet het voor hem wel gaan lopen. Hij heeft al heel veel kansen gekregen en op een gegeven moment moet je die beslissing maken."

Maduro hoopt dat Ajax Leonardo de komende periode minuten kan geven op momenten dat wedstrijden al min of meer beslist zijn. Zo kan de spits zonder al te veel druk aan zijn vorm en vertrouwen werken. "Op een gegeven moment hoop je dat je in een ritme komt waarin je voorstaat en hem ook minuten kunt geven. Dan moet je hopen dat hij goed invalt, doelpunten gaat maken en aan boord blijft. Anders wordt het natuurlijk lastig, als hij het gevoel gaat krijgen dat hij de kans niet krijgt."

Over de kwaliteiten van Leonardo hoort Maduro nog altijd positieve geluiden. Op het trainingsveld zou de aanvaller een betere indruk maken dan hij tot dusver in wedstrijden heeft laten zien. "Bij sommige spelers zie je de kwaliteiten op de training, maar komt het er in de wedstrijden nog niet uit", aldus Maduro. "Ik hoor ook nog steeds positieve verhalen over hem. Ik hoop dat het eruit komt, want uiteindelijk moet je het laten zien in de wedstrijden."

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