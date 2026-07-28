Leonardo maakt Ajax-debuut: "Hij kwam weinig in het stuk voor"
Marcos Leonardo maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Ajax. De spits stond in de basis tegen Burnley en speelde een helft mee. Daarin wist de miljoenenaankoop nog niet echt te overtuigen, maar er zit echt wel muziek in Leonardo, zo oordeelt Sam Planting.
"Al te veel acties van de nieuwe dure spits krijgen de Amsterdamse fans niet te zien. In een eerste helft die zich veelal op het middenveld afspeelt tussen Ajax en Burnley, komt Marcos Leonardo weinig in het stuk voor", schrijft de analist namens Voetbal International. Wel viel Planting iets op: "Toch verklappen de spaarzame momenten dat de gedrongen Braziliaan wél aan het spel deelneemt, dat zijn nieuwe trainer een ruimer tactisch takenpakket voor hem in gedachten heeft dan bij zijn vorige club."
Bij Al-Hilal was Leonardo vooral een echte afmaker, maar bij Ajax liet de spits zich ook zien als uitgezakte aanvaller. "Hoewel Marcos Leonardo nog nauwelijks heeft meegetraind onder Míchel, zien we nu al een duidelijke instructie voor hem. Want de Braziliaan moet precies uitzakken in de zone die de diepgesprinte Edvardsen achtergelaten heeft. Wanneer de dieptespurt van zijn ploeggenoot adequaat opgevangen wordt, staat de spits dan vrij als nieuwe aanspeelmogelijkheid tussen de linies."
Planting zag op een ander moment ook de kwaliteiten van Leonardo: "Op een moment dat Edvardsen en Caio Henrique een slordig opbouwend Burnley diep op de Engelse helft de bal afsnoepen, toont de nieuwe spits een flits van keurig meevoetballend vermogen. Nog voordat de inspeelpass van landgenoot Caio Henrique is gearriveerd, heeft Marcos Leonardo een blik over de schouder geworpen. Hierdoor kan hij direct uit de aanname de diepgaande Maher Carrizo bedienen."
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