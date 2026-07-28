Leonardo maakt Ajax-debuut: "Hij kwam weinig in het stuk voor"
Marcos Leonardo maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Ajax. De spits stond in de basis tegen Burnley en speelde een helft mee. Daarin wist de miljoenenaankoop nog niet echt te overtuigen, maar er zit echt wel muziek in Leonardo, zo oordeelt Sam Planting.
"Al te veel acties van de nieuwe dure spits krijgen de Amsterdamse fans niet te zien. In een eerste helft die zich veelal op het middenveld afspeelt tussen Ajax en Burnley, komt Marcos Leonardo weinig in het stuk voor", schrijft de analist namens Voetbal International. Wel viel Planting iets op: "Toch verklappen de spaarzame momenten dat de gedrongen Braziliaan wél aan het spel deelneemt, dat zijn nieuwe trainer een ruimer tactisch takenpakket voor hem in gedachten heeft dan bij zijn vorige club."
Bij Al-Hilal was Leonardo vooral een echte afmaker, maar bij Ajax liet de spits zich ook zien als uitgezakte aanvaller. "Hoewel Marcos Leonardo nog nauwelijks heeft meegetraind onder Míchel, zien we nu al een duidelijke instructie voor hem. Want de Braziliaan moet precies uitzakken in de zone die de diepgesprinte Edvardsen achtergelaten heeft. Wanneer de dieptespurt van zijn ploeggenoot adequaat opgevangen wordt, staat de spits dan vrij als nieuwe aanspeelmogelijkheid tussen de linies."
Planting zag op een ander moment ook de kwaliteiten van Leonardo: "Op een moment dat Edvardsen en Caio Henrique een slordig opbouwend Burnley diep op de Engelse helft de bal afsnoepen, toont de nieuwe spits een flits van keurig meevoetballend vermogen. Nog voordat de inspeelpass van landgenoot Caio Henrique is gearriveerd, heeft Marcos Leonardo een blik over de schouder geworpen. Hierdoor kan hij direct uit de aanname de diepgaande Maher Carrizo bedienen."
'Ajax bereikt akkoord en gniffelt om berichtgeving over Arokodare'
'Tadic eist opnieuw rugnummer op bij terugkeer in Eredivisie'
Romano onthult: Dit miljoenensalaris neemt Ajax over voor Arokodare
Leonardo maakt Ajax-debuut: "Hij kwam weinig in het stuk voor"
'Transfer klapt op laatste moment: Kaplan vertrekt niet bij Ajax'
Steijn kijkt naar kansen van Ajax: "Met al die nieuwe spelers..."
De Mos over Ajax-target: "Hij kan niet zo goed tegen kritiek"
BREAKING | 'Ajax maakt werk van terugkeer van Edson Álvarez'
'Ajax deed navraag bij Manchester United naar Oranje-international'
'Kink in de kabel bij Ajax-transfer': "Daar gaat het nog niet goed"
Nijland: "Tadic stond toen op het punt ergens anders te tekenen"
AZ verlengt met spits na interesse van Ajax en Europese topclubs
Dusan Tadic reageert: "Iedereen weet wat Ajax voor mij betekent"
Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"
Ajax verlengt met Rijkhoff en stuurt spits naar buitenland
'Ajax wilde Dusan Tadic terughalen, routinier zag niks in plan'
'Jordan Henderson (36) serieus in beeld bij Engelse grootmacht'
'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'
'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'
Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"
Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie
'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'
'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'
Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"
'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'
Burnley-trainer vol lof: "Ajax is van Champions League-niveau"
'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'
'NEC wil naast Dusan Tadic ook een speler van Ajax binnenhalen'
'Mokio verliest concurrentiestrijd bij Ajax': "Zwicht voor eye candy"
'Oud-Ajacied na vertrek Mislintat op dood spoor bij Duitse club'