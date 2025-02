Leonardo over Ajax-transfer: "Vanaf het eerste moment geen klik"

Voor zijn overstap naar Ajax in 2007 waren er ook genoeg andere clubs met interesse in Leonardo. Zo ging hij op gesprek bij het Tottenham Hotspur van Martin Jol en assistent-trainer Zeljko Petrovic.

"Ik had met hem vanaf het eerste moment geen klik", vertelt Leonardo aan BN DeStem over Petrovic. "Jol dacht dat als ik op de bank zou zitten, ik ruzie zou maken. Ik zei tegen Jol: ‘Ik wil heel graag, maar als jij twijfelt, dan laat maar zitten’."

Later ging hij na een belletje van Stan Valckx richting PSV. Maar: "Ik wist niet eens hoe ik naar Eindhoven moest." Leonardo sprak nog wel met trainer Ronald Koeman, maar er was opnieuw geen klik. "Daarna belde Henk ten Cate (toenmalig trainer Ajax, red.) mij op: ‘Waar zit jij?’ Of ik een dag later op gesprek kon komen. Mijn gesprek met Koeman duurde tien minuten, met Henk langer dan een uur."