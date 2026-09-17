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Leonardo zit er totáál nog niet in: "Even grof gezegd, maar..."

Rik Engelbertink
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo maakt voorlopig alles behalve indruk bij Ajax. De Braziliaan is in de pikorde nu de derde spits, nu Kasper Dolberg de voorkeur kreeg bij het duel van Ajax met Willem II.

"Dat is wel de situatie hoe het nu is, natuurlijk", stelt Goodijk in Voetbal International. "We zagen de laatste twee wedstrijden ook: als er een pure spits in het veld moet komen, dan is dat Dolberg en niet Leonardo. Dat is pijnlijk, daar hebben we het al vaker over gehad."

Ajax lijkt met zijn komst een misspeer begaan te hebben. "Hij is voor veel geld naar Amsterdam gekomen. Het is een pure afmaker, die dat zijn hele leven met zijn ogen dicht heeft gedaan. Als dat dan niet lukt, dan gaat dat ten koste van zijn zelfvertrouwen. Dat zie je ook aan hem."

Volgens Goodijk doen zijn aannames hem de das om. "Even grof gezegd, maar dan heb je ook niet zoveel aan hem. Als hij de bal niet zo goed weet vast te houden en hij maakt zijn kansen niet af, dan heeft hij te weinig bijdrage. Op dit moment komt het er niet uit en dan is de voetbalwereld heel hard."

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