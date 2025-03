Leonne Stentler bekritiseert Mokio: "Ik vind dat fascinerend"

“Ik heb het gevoel dat ik iedere week concludeer dat Ajax niet al te best speelt, effectief is en met een beetje geluk de wedstrijd over de streep trekt. Dus ik kies ervoor om iets anders te laten zien", sprak ze bij NOS. “Het verdedigende werk van Mokio valt daarbij op”, aldus Stentler, die enkele corners laat zien.

"Mokio kijkt alleen maar naar Dylan Vente. Hij reageert gewoon puur op wat Vente gaat doen. Als Vente springt, springt hij ook. Dan ben je volgens mij per definitie te laat met reageren", constateert ze. "Hij heeft geen enkel idee waar die bal gaat komen! Ik vind dat fascinerend", vervolgt Stentler vol ongeloof.

"Hij kijkt niet naar de bal! Andere spelers zie je dat ook doen, maar zij kijken af en toe wel waar de bal eigenlijk naartoe gaat en of ze de bal kunnen aanvallen", vervolgt de voormalig profvoetbalster, die beseft dat er nog werk aan de winkel is. "Maar hij is pas zeventien, dus hij heeft nog genoeg tijd om te leren.”