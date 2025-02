Leonne Stentler: "Dat zie ik wel bij Ajax, maar niet bij PSV"

Leonne Stentler durft niet met zekerheid te zeggen wie er kampioen van Nederland gaat worden. De oud-voetbalster ziet ook dat PSV niet in de allerbeste doen zijn in de Eredivisie.

"Op basis van de selectie zou je altijd zeggen PSV, maar ja...", begint Stentler in de uitzending van Studio Sport Eredivisie. "Ik begin me toch wel zorgen te maken om PSV. Dus zeg ik Ajax. Dat heeft meer te maken met de collectiviteit die ik wél bij Ajax zie en niet bij PSV."

"PSV stond natuurlijk ontzettend bekend om dat collectief drukzetten en de tegenstander geen centimeter ruimte geven. Nou zien we natuurlijk al wekenlang dat het een beetje afwachtend is en niet duidelijk wie wanneer doorstapt. Noa Lang die ook maar een beetje plichtmatig op zijn tegenstander af loopt en hem een voorzet laat geven.

"Dit is gedrag dat je je niet kunt veroorloven als je in zo’n slechte fase zit. Ook bij Johan Bakayoko hebben we al heel vaak gezien dat hij niet altijd meeloopt. Bij Ajax is dat anders. Daar zie je dat iedereen zich echt het snot voor de ogen werkt en het als collectief doet. Wie er dan ook op het veld staat, iedereen voert zijn taken uit", aldus Stentler.