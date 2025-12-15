Leonne Stentler haalt uit na De Klassieker: "Een slechte verliezer"

Feyenoord ging zondag met 2-0 onderuit in De Klassieker tegen Ajax. Robin van Persie zette na afloop vraagtekens bij het niveau van de wedstrijd, maar analist Leonne Stentler is kritisch en bestempelt zijn reactie als die van 'een slechte verliezer'.

Van Persie sprak na de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA met NOS-verslaggever Arman Avsaroglu en twijfelde openlijk of er wel sprake was geweest van een echte topwedstrijd. "Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over twee teams met bepaalde spelprincipes en spelintenties. Twee teams die willen voetballen en elkaar het vuur aan de schenen willen laten. Dat heb ik vandaag niet gezien", aldus Van Persie.

Hij vervolgde: "Als je kijkt naar de spelopvattingen van beide teams… Als je het over een topwedstrijd hebt, dan heb je het over Feyenoord tegen PSV. Dat vind ik een topwedstrijd." Stentler reageerde in NOS Studio Sport Voetbal op die uitspraken. "Vanuit zijn perspectief snap ik dat natuurlijk, maar je bent wel een beetje een slechte verliezer… Natuurlijk spreekt hier frustratie. Het plan van Ajax heeft gewerkt."

Volgens Stentler lag het probleem vooral bij Feyenoord zelf. "Feyenoord was ontzettend slordig en slap op een aantal momenten. Ajax begon met veel lange ballen. Dat deden ze best wel slim. Dan zorg je dat die laatste linie van Feyenoord wat achteruitgaat, want je weet dat Feyenoord graag hoog drukzet. Daarna zie je dat er niet doorgestapt wordt door Feyenoord en ze een mannetje tekortkomen op het middenveld."

Daarnaast wijst Stentler op het optreden van centrumverdediger Tsuyoshi Watanabe. "Daardoor kwam Gloukh veel in balbezit. Ajax maakte daar best wel vaak gebruik van. In de tweede helft ging Watanabe hoger drukzetten en werden ze wat dominanter. Maar het bleef slordig op een aantal momenten."

Met het oog op de komende weken ziet Stentler een cruciaal moment aankomen voor Feyenoord en Van Persie. "Ze liggen al uit Europa. Woensdag wacht SC Heerenveen in het bekertoernooi. Dat is eigenlijk een wedstrijd waar je het seizoen mee kunt redden, want je staat negen punten achter op PSV."