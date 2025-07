Leonne Stentler: "Heeft de intelligentie van Frenkie de Jong"

Sarina Wiegman staat zondag wéér in de finale van een eindtoernooi. Voor de Nederlandse coach is het haar vijfde grote finale. Leonne Stentler is vol lof over Wiegman, die met de vrouwen van Engeland de Europese titel kan prolongeren.

"Ze heeft het hoogst haalbare al bereikt. Nu al met die finale. Niemand, bij de mannen en vrouwen, heeft dit ooit bereikt", zegt Stentler in gesprek met ESPN. De oud-international speelde tussen 2007 en 2012 onder Wiegman bij ADO Den Haag. Stentler weet nog goed dat de coach zelf ook een aardig balletje kon trappen. "We hadden wel eens iemand te weinig voor een oefening en dan deed zij mee. Dat was verschrikkelijk. Als je trainer beter is dan iedereen op het veld."

Stentler gaat verder: "Ik zou haar willen omschrijven als een combinatie van Daniëlle van de Donk, qua felheid en duels, en de intelligentie van bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Wiegman heeft zeker gogme. Ze komt uit de Schilderswijk, dat straatgevoel raak je nooit meer kwijt", weet de oud-voetbalster.

Volgens Stentler is het goed nieuws dat Arjan Veurink, al jarenlang de assistent van Wiegman, na het EK aan de slag gaat als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen. "Sarina Wiegman is tactisch ontzettend sterk, maar Veurink is dat ook. Ze zijn samen het complete plaatje. Hij is daarin op gelijke hoogte als Wiegman. Veurink kan goed op eigen benen staan. Dat wordt fantastisch voor het Nederlands elftal."