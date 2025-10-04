Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
"Leonne Stentler heeft heel veel bagger over zich heen gekregen"

Bjorn
bron: Voetbal International
Leonne Stentler
Leonne Stentler Foto: © BSR Agency

De NOS heeft bij de start van het nieuwe seizoen wat veranderingen doorgevoerd in NOS Studio Sport. Er wordt vanaf nu meer gerouleerd tussen de analisten. Dat komt uit de koker van de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport, Xander van der Wulp.

"We hebben nog niet heel veel dingen veranderd sinds ik hoofdredacteur ben. Maar ik vond wel dat we tijdens de zondaguitzending meerdere analisten moesten gaan zien", vertelt Van der Wulp in Voetbal International. "Leonne Stentler zal twee derde van de uitzendingen doen, maar ook Theo Janssen, Rafael van der Vaart of Pierre van Hooijdonk kunnen er een keer staan."

Voormalig international Stentler lag vaak onder vuur door haar optredens in het programma, zo weet ook de hoofdredacteur. "Leonne heeft heel veel bagger over zich heen gekregen. Omdat ze vrouw is, maar ook omdat ze de enige analist was, denk ik. Ik vind de kritiek die Leonne heeft gehad ook zeer onterecht. Op tactisch en technisch niveau zegt ze juist heel veel zinnige dingen en heeft ze scherpe observaties."

"Tegen de mensen die het meest stevig waren in hun kritiek, zou ik willen zeggen dat ze zich niet meteen moeten ergeren, maar ook eens zouden moeten luisteren naar wat ze daadwerkelijk zegt", lacht Van der Wulp. "Natuurlijk moest ze er even inkomen toen ze in deze rol begon. Maar ik vind haar nu echt van de buis afspatten. De nieuwe setting die we dit seizoen hebben gecreëerd draagt daar denk ik aan bij. Het voelt logischer en natuurlijker."

