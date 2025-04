Leonne Stentler wijst: "Daar maakte Ajax handig gebruik van"

"Tactisch stond Ajax als een huis, bijvoorbeeld hoe Noa Lang in de tang werd gehouden", vertelt Stentler in de uitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. "Het ging veel over het duel met Lucas Rosa, maar je zag een dubbele rugdekking met Davy Klaassen en Steven Berghuis. Die speelden een belangrijke rol aan die flank en daardoor werd het moeilijk voor PSV om er doorheen te komen."

"In de eerste helft zette Ajax ook nog best hoog druk en dat verliep heel aardig", gaat de voormalig voetbalster verder. "In de tweede helft na rust wisselde PSV aanvallend en kwam Ajax lager te staan. Maar ze werkten goed samen en met de wissel van Bertrand Traoré maakte Ajax handig gebruik van het feit dat PSV één-op-één ging staan."

"Waarom het bij PSV niet lukte? Ze probeerden hoog af te jagen, maar Ajax zorgde dat ze moeilijke keuzes moesten maken. Ismael Saibari kwam daardoor twee tegen één te staan, waardoor Olivier Boscagli door moest stappen. Dat doet hij normaal gesproken ook, maar nu bleef hij er steeds maar half tussen staan. Dan voetbal je daar relatief makkelijk onderuit", aldus Stentler.