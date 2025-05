Leonne Stentler zit probleem Ajax: "Dat rust op hun schouders"

De laatste drie wedstrijden liet Ajax acht punten liggen, waardoor het kampioenschap op de tocht staat. "Heel weinig mensen hadden verwacht dat ze de voorsprong zouden weggeven", reageert Stentler bij NOS Studio Sport Eredivisie. Deze wedstrijd was wel illustratief voor het seizoen. Waar ze voorheen wel de punten pakten in zo'n stroeve wedstrijd, ging dat vandaag niet. De heenwedstrijd in Nijmegen had NEC echt moeten winnen, maar toen ging Ajax er met de punten vandoor."

Stentler denkt dat de Ajacieden de laatste wedstrijden last hebben van druk nu een landstitel zo dichtbij komt. "Je ziet wel de kampioenstress", legt ze uit. "Het was weinig dynamisch, moeizaam van achteruit. Ik denk dat ze niet meer bezig zijn met wat er te winnen valt, maar met wat er te verliezen valt. Ik denk dat die stress op de schouders rust."