'L'Equipe: transfersom voor Caio Henrique valt nóg hoger uit'
Ajax moet mogelijk nog meer betalen voor Caio Henrique. L'Equipe spreekt van een nóg hogere transfersom dan in eerste instantie gemeld werd.
Vrijdag werd bekend dat Ajax een akkoord heeft bereikt met AS Monaco over de komst van Henrique. De Braziliaanse linksback gaat een meerjarig contract tekenen in Amsterdam. Er moet alleen nog een persoonlijk akkoord bereikt worden.
De Telegraaf sprak van een transfersom van negen miljoen euro, die middels bonussen kan oplopen naar 9,5 miljoen euro. Het Franse medium stelt echter dat de Amsterdammers iets meer moeten betalen voor Henrique: tien miljoen euro, plus drie miljoen euro aan bonussen. Ook heeft AS Monaco een doorverkoopclausule van 25% opgenomen in de deal.
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