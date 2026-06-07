L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
Ajax blijft talenten afleveren die ook buiten Nederland veel indruk maken. Dat blijkt uit de jaarlijkse talentenlijst van het Franse L'Équipe, waarin Sean Steur tot de dertig grootste talenten ter wereld behoort die geboren zijn in 2008. Opvallend genoeg is de middenvelder niet de enige Ajacied die hoog wordt aangeslagen, want Jorthy Mokio staat zelfs nog hoger op de prestigieuze ranglijst.
Steur is door de Franse sportkrant terug te vinden op de 24ste plaats. L'Équipe wijst daarbij op de rijke traditie van Ajax-talenten die eerder werden opgenomen in de lijst. "De Ligt in 2019, Ryan Gravenberch in 2021, Jorrel Hato in 2024... Op onze lijst met de beste jonge spelers staan vaak spelers uit de jeugdopleiding van Ajax. Dit jaar is, naast Jorthy Mokio, ook Sean Steur opgenomen. Hij veroverde in december een plek in het eerste elftal en is sindsdien niet meer uit de basiself verdwenen na zijn indrukwekkende optreden in de derby tegen Feyenoord."
Steur doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van de Amsterdammers en groeide afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde in de hoofdmacht. De achttienjarige middenvelder kwam tot negentien Eredivisie-duels, speelde in de play-offs en maakte bovendien zijn minuten in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA ligt hij nog vast tot medio 2028.
Minstens zo opvallend is de vermelding van Mokio. De Belgische alleskunner is namelijk nog niet onthuld door L'Équipe, omdat de krant vooralsnog alleen de nummers dertig tot en met elf bekend heeft gemaakt. Dat betekent dat de Ajacied zich in ieder geval in de top-tien bevindt.
Naast de twee Ajax-talenten staat ook FC Twente-verdediger Ruud Nijstad op de lijst. De jonge Tukker bezet de vijftiende plaats, maar vanuit Amsterdams perspectief zal vooral worden uitgekeken naar de definitieve positie van Mokio.
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L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld
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