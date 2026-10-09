Letschert roemt Ajax-talent: "Een van de beste van de Eredivisie"

Timo Letschert heeft in de toekomst hoge verwachtingen van Aaron Bouwman. De voormalig profvoetballer, die in Nederland bij clubs als FC Groningen, FC Utrecht en AZ heeft gespeeld, geniet van de talentvolle Ajax-verdediger.

"Ik ben echt heel erg fan van Bouwman", begint hij in de podcast #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. "Ik zie ook zijn ontwikkeling de afgelopen twee jaar en hij wordt steeds meer echt een man. Atletisch een van de beste van de Eredivisie", vervolgt Letschert enthousiast.

"Ook hoe hij met de bal aan de voet kan indribbelen en eigenlijk hoe hij bij iedereen wegrent. Dat zie ik niet veel in de Eredivisie", benadrukt hij. "Verdedigend met diepte verdedigen heeft hij af en toe nog een momentje en soms ook nog een beetje te veel risico met zijn inspeelpass", waarschuwt Letschert.