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Letschert tipt Ajax: "Snap wel dat het een interessante jongen is"

Rik Engelbertink
Timo Letschert
Timo Letschert Foto: © Pro Shots

Timo Letschert geniet van het spel van FC Twente-speler Daouda Weidmann. In de transferpodcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur ziet hij overeenkomsten met Oranje-international en eveneens voormalig FC Twente-speler Tijjani Reijnders. Beide spelers begonnen bij een 'kleine club', maar hebben het talent voor de absolute top. De oud-voetballer zou het dan ook niet gek vinden dat Ajax, PSV of Feyenoord voor de middenvelder aanklopt. 

"Ik vind het een geweldige speler. Ik heb even de tijd genomen om hem wat beter te bekijken. Als ik hem dan zie voetballen, en ook vanwege het feit dat hij bij RKC heeft gevoetbald, en nu dan ook bij een grotere club ook weer laat zien, doet hij mij heel erg denken aan Tijjani Reijnders…Het is een hele goede speler en ik snap wel dat het een interessante jongen is voor grotere clubs", zegt Letschert tegenover VoetbalPrimeur.

"Hij heeft met de bal aan de voet, als hij in de dribbel komt, echt een extra versnelling", zegt Letschert, die onder de indruk is van zijn goal tegen PSV. "Hij kan wegdraaien en heel goed met links én rechts schieten", zegt Letschert, die hem niet zou vinden misstaan bij Ajax, PSV of Feyenoord. "Ik vind het een hele goede speler en snap wel dat het een interessante jongen is voor grotere clubs."

Wel zal het dan snel van een transfer moeten komen, voordat zijn waarde veel te hoog ligt. "Je kan er maar beter op tijd bij zijn. Dat deze jongen de kwaliteiten heeft, lijkt me wel duidelijk", meent hij. "Bijvoorbeeld bij Feyenoord op het middenveld, achter Zechiël en Targhalinne. Als Zechiël aankomende zomer een transfer maakt, dan zou het niet gek zijn om daarop voor te borduren en Weidmann aan zijn shirtje te trekken", besluit presentator Raj van Pareren.

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