Geschreven door Jordi Smit 10 sep 2020 om 12:09

© Proshots

Elton-Ofoi Acolatse groeide op tussen de grote talenten van Ajax, maar schopte het nooit tot het eerste elftal. Na vier seizoenen in de Belgische competitie is de buitenspeler neergestreken in Israël, waar hij voor Hapoel Beer Sheva uitkomt.

De periode in Amsterdam was voor Acolatse een zeer leerzame tijd. De aanvaller kwam in 2014 bij Jong Ajax terecht en speelde daarmee 64 duels in de toenmalige Jupiler League. Spelers als Frenkie de Jong, Kenny Tete en Matthijs de Ligt waren in die periode zijn ploeggenoten. “Dat zijn toch wel heel mooie namen om mee gevoetbald te hebben”, reageert Acolatse tegenover Voetbalzone. “Het is leuk om te zien dat zij nu op top-topniveau spelen.”

Toenmalig trainer Frank de Boer zag echter geen potentieel eerste elftalspeler in Acolatse, waardoor hij besloot om zijn heil ergens anders te zoeken. Het betekent wél dat Acolatse nooit een officieel duel in Nederland speelde. “Ik heb er door mijn vertrek bij Jong Ajax naar Westerlo inderdaad nog nooit gespeeld. Dat vind ik zelf ook wel opmerkelijk. In het verleden is er wel belangstelling vanuit Nederland geweest. Ik heb echter altijd de voorkeur gegeven aan België en heb daar ook geen spijt van.”

“Wie weet dat het ooit nog een keer gaat gebeuren”, vervolgt de 25-jarige Amsterdammer. “Ik wil in ieder geval na mijn avontuur in Israël doorgroeien naar een betere competitie zodat mezelf kan testen op een zo hoog mogelijk niveau. Ook vind ik het een mooi idee om de mensen in Nederland te laten zien waar ik nu toe in staat ben. Misschien dat dat in de toekomst via de Eredivisie mogelijk is, of anders nu via de Europa League.”