Levchenko luidt noodklok: "Maakt het imago van ons voetbal kapot"

Het Nederlandse voetbal wordt steeds vaker opgeschrikt door affaires waarin oud-profvoetballers betrokken raken bij zware criminaliteit. Na Quincy Promes is nu ook Ronnie Stam, voormalig kampioen met FC Twente en oud-speler van Wigan Athletic, veroordeeld tot zeven jaar cel voor internationale drugssmokkel. Volgens Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS (Vereniging van Contractspelers) en oud-speler van FC Groningen, is de maat vol.

Hij luidt de loodklok voor het Nederlandse voetbal: "Het is pijnlijk en schadelijk voor het Nederlandse voetbal", zegt hij in gesprek met The Athletic. "Talenten begrijpen vaak niet dat ze niet alleen hun eigen carrière, maar ook het imago van ons voetbal kapotmaken."

Stam, geboren en getogen in Breda, vierde in 2010 nog de landstitel met FC Twente en speelde later in de Premier League. Sinds zijn afscheid in 2016 gleed hij echter af richting de onderwereld. De rechter stelde vast dat hij zich tot een van de "grote jongens" had opgewerkt en betrokken was bij grootschalige smokkel van cocaïne en MDMA.

Tijdens de rechtszaak gaf Stam toe dat hij 20 kilo cocaïne had willen invoeren vanuit Brazilië. Hij vertelde ook dat hij en zijn gezin bedreigd werden door criminelen: "Ze kwamen zelfs naar een wedstrijd van mijn zoon. Er is een granaat bij mijn huis gegooid."

Levchenko ziet het als zijn taak om jonge spelers en hun families te waarschuwen voor de gevaren die het voetbal met zich meebrengt. "Voetbal is een magneet voor roem, geld en mooie dingen, maar dus ook voor criminelen. Eén verkeerde keuze kan je carrière verwoesten. Wij zeggen altijd: laat je niet verleiden door zogenaamd makkelijk geld, want de kans dat je gepakt wordt is enorm."