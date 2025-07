Levchenko openhartig: "Hoop niet dat dit papieren plan blijft"

De FIFA heeft samen met internationale spelersvakbonden belangrijke stappen gezet richting een beter speelschema voor profvoetballers. Tijdens een overleg in New York, voorafgaand aan de finale van het WK voor Clubs, is afgesproken dat spelers voortaan minimaal 72 uur rust moeten krijgen tussen twee wedstrijden. Ook krijgen zij na elk seizoen recht op drie aaneengesloten weken vakantie.