Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"

In het ESPN-programma Tekengeld is uitgebreid stilgestaan bij matchfixing en de manier waarop spelers daarmee in aanraking kunnen komen. Oud-voetballer Anco Jansen deelde een persoonlijke ervaring, terwijl VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko inging op de regels en risico’s binnen het Nederlandse voetbal.

Levchenko benadrukt dat matchfixing in Nederland volgens hem geen grootschalig probleem is, maar dat het wel degelijk voorkomt dat spelers worden benaderd. "Mijn gevoel zegt dat het niet zo groot is, maar desalniettemin merk ik dat voetballers berichten krijgen en worden gevraagd om bij te dragen aan matchfixing."

Jansen herkent dat beeld en kwam zelf ooit dicht bij een concreet geval. "Ik heb wel meegemaakt dat wij in de spelersbus zaten en dat iemand zo'n berichtje op Instagram kreeg. Die heeft toen ook de VVCS benaderd, tijdens de busreis al. Nu hoor je wat voor problemen het kan opleveren, dus dat was alleen maar goed. Het was een keeper. Ik zal geen naam noemen. Al maakt het niet uit, want hij heeft het zelf gemeld."