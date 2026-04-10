Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
In het ESPN-programma Tekengeld is uitgebreid stilgestaan bij matchfixing en de manier waarop spelers daarmee in aanraking kunnen komen. Oud-voetballer Anco Jansen deelde een persoonlijke ervaring, terwijl VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko inging op de regels en risico’s binnen het Nederlandse voetbal.
Levchenko benadrukt dat matchfixing in Nederland volgens hem geen grootschalig probleem is, maar dat het wel degelijk voorkomt dat spelers worden benaderd. "Mijn gevoel zegt dat het niet zo groot is, maar desalniettemin merk ik dat voetballers berichten krijgen en worden gevraagd om bij te dragen aan matchfixing."
Jansen herkent dat beeld en kwam zelf ooit dicht bij een concreet geval. "Ik heb wel meegemaakt dat wij in de spelersbus zaten en dat iemand zo'n berichtje op Instagram kreeg. Die heeft toen ook de VVCS benaderd, tijdens de busreis al. Nu hoor je wat voor problemen het kan opleveren, dus dat was alleen maar goed. Het was een keeper. Ik zal geen naam noemen. Al maakt het niet uit, want hij heeft het zelf gemeld."
Presentator Yordi Yamali gaf aan zich moeilijk te kunnen voorstellen dat één speler een wedstrijd kan beïnvloeden, maar volgens Jansen ligt dat anders. "Volgens mij is het zelfs heel makkelijk. Het is het makkelijkste wat er is. Het kan om een ingooi gaan."
Daarop licht Levchenko het verschil toe tussen verschillende vormen van manipulatie. Hij maakt onderscheid tussen matchfixing, waarbij het eindresultaat wordt beïnvloed, en spotfixing, dat juist draait om specifieke spelsituaties zoals corners, ingooien of gele kaarten.
Volgens Levchenko zijn spelers in Nederland verplicht om dit soort situaties te melden. "In Nederland heb je een heel duidelijke regel: matchfixing of een poging tot matchfixing moet je melden, als voetballer. Die plicht heb je." Om dat makkelijker te maken, is er ook een digitaal hulpmiddel ontwikkeld. "We hebben een 'red button-app' ontwikkeld als extra tool. Niemand gaat de KNVB bellen, dat is niet meer van deze tijd. De app maakt het makkelijker om het te melden en is goedgekeurd door de KNVB, UEFA en FIFA."
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël