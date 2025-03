Levchenko reageert: "Eigenlijk is het een beetje discriminatie"

Davy Klaassen was op 9 maart afwezig bij de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax omdat hij vader was geworden. Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, kan zich ook nog herinneren dat Mark van der Maarel ooit een 'papadag' opnam bij FC Utrecht.

"In het voetbal was zoiets heel ongewoon. Maar ik vond het niet verkeerd", vertelt Levchenko op de website van het Algemeen Dagblad. "Het is juist heel goed om af en toe even afstand te nemen. Het is niet handig om een training vlak voor een belangrijke wedstrijd te missen, maar waarom zou je zo’n dag niet kunnen opnemen op maandag? Ik denk dat de meeste trainers daar geen probleem mee hebben", legt hij uit.

Toch gebeurt het zelden dat profvoetballers ontbreken door een geboorte. "Je ziet vaak dat de voetballers het thuis goed hebben geregeld. Eigenlijk is het een beetje discriminatie, maar de rolverdeling is meestal zo dat de voetballers blijven voetballen", beseft hij. "En dat ze richting een wedstrijddag wat meer rust pakken. Want als je niet bent uitgeslapen, is de kans dat je een slechte prestatie levert heel groot."

Levchenko heeft nog wel een tip voor voetballende vaders, zoals Davy Klaassen. "Het is wel verstandig dat de voetballer na de wedstrijd wat taken uit de handen van zijn vrouw neemt, omdat zij zich het meest heeft moeten aanpassen", adviseert de voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij FC Groningen en Vitesse heeft gespeeld.