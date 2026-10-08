Levi Smans ziet Ajax wel zitten: "Of een club in de Bundesliga"
Levi Smans liep in augustus 2025 een verschrikkelijke knieblessure op. De aanvallende middenvelder van SC Heerenveen had zijn eerste seizoen in Friese dienst net achter de rug, maar werd hard teruggeworpen. Nu is hij weer terug en blijft hij onverminderd ambitieus. Zou ambieert hij nog altijd een stap naar een club als Ajax.
"Mijn blessure heeft me niet voorzichtiger gemaakt in mijn toekomstplannen, nee hoor. Ik probeer nog steeds een richting te bepalen, door in mijn hoofd een ideaalbeeld vast te pinnen", vertelt Smans aan Voetbal International. Na zijn eerste seizoen stond hij in de nadrukkelijke belangstelling van Oxford United. "Als je iets in je hoofd hebt en daarnaartoe werkt, dan kán je dat bereiken: daar geloof ik heilig in."
"Na Heerenveen hoop ik naar een club uit de Nederlandse topdrie te kunnen, of naar een mooie club in de Bundesliga", gaat de middenvelder verder. "Ik denk dat die competitie me heel goed ligt qua spel. Ik leg de lat hoog voor mezelf en doe er alles aan om die lat aan te tikken – daar verandert de blessure die ik heb gehad niets aan."
"Iedere topsporter wil het hoogst mogelijke bereiken en dat geldt ook zeker voor mij. Maar nu eerst maar goed fit blijven, stappen blijven maken bij Heerenveen en blijven genieten van het spelletje. Want zeker dat laatste is toch eigenlijk wel het állerbelangrijkste", aldus Smans.
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Levi Smans ziet Ajax wel zitten: "Of een club in de Bundesliga"
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