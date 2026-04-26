Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"
Lewis Holtby baalde zichtbaar na de 0-2 nederlaag van NAC Breda tegen Ajax. De Duitser, die na blessureleed in de tweede helft inviel, zag hoe zijn ploeg tekort kwam en erkende dat de Amsterdammers uiteindelijk verdiend wonnen.
De middenvelder moest het grootste deel van de wedstrijd vanaf de kant toekijken hoe Ajax al voor rust afstand nam. "De jongens die speelden hebben alles gegeven. Het enige wat je kunt zeggen, is dat we bij beide goals niet goed hebben verdedigd. Daardoor kwamen we met 2-0 achter", zo vertelt hij aan ESPN.
Volgens Holtby lag het probleem niet alleen achterin. NAC wist wel tot kansen te komen, maar was simpelweg niet scherp genoeg in de afronding. "We hadden controle over de wedstrijd, we kwamen in het strafschopgebied, maar elke keer als we schoten, ging de bal naast of werd hij geblokt. Dat is een belangrijk verbeterpunt. Als we schieten, moet de bal op doel zijn. Anders kan hij er niet in."
De nederlaag past in een moeilijke fase voor NAC Breda, dat momenteel in de onderste regionen van de Eredivisie staat. Holtby steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Het is zonde, echt zonde. Het is gewoon shit om te zeggen in welke situatie we zitten, maar we moeten blijven vechten. De kans is er nog steeds. We moeten blijven knokken om eruit te komen."
Na rust veranderde het spelbeeld volgens hem enigszins. Ajax trok zich iets terug, waardoor NAC meer aan de bal kwam. "Als Ajax met 0-2 voor staat, gaan ze wat lager verdedigen. Dan krijg je meer balbezit en meer ruimte om te spelen. We probeerden naar voren te spelen en kwamen best vaak in goede posities, zoals voorzetten en één-op-één-situaties aan de zijkanten."
Toch bleef hetzelfde probleem terugkomen. "Maar elke keer als we schieten, moet die bal op doel. Anders wordt het nooit een goal."
Bij de tweede treffer van Ajax speelde Mika Godts een hoofdrol met een sterke individuele actie. Holtby was daar eerlijk over en gaf de jonge Belg zijn credits. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat je een overtreding moet maken. Ik heb het teruggezien: Godts heeft gewoon veel kwaliteit aan de bal, kan goed dribbelen en heeft snelle voeten. Natuurlijk moeten we dat beter verdedigen, maar soms moet je ook kwaliteit erkennen. Het was eerlijk gezegd gewoon een heel goede goal."
Ondanks de moeilijke situatie blijft Holtby strijdbaar richting het slot van het seizoen. Opgeven is voor hem geen optie. "Je moet altijd positief blijven. Als ik zou opgeven, kan ik dit shirt net zo goed op de grond gooien en weglopen. Maar dat is niet onze mentaliteit. Zolang het mogelijk is, blijven we ervoor vechten. We moeten alles geven om de volgende wedstrijd drie punten te pakken. Nooit opgeven, dat is de slogan van deze club. We vechten tot de laatste seconde."
