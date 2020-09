Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 sep 2020 om 15:09

Lieke Martens sluit niet uit dat ze ooit nog eens bij haar favoriete club Ajax komt spelen. Tegenover Voetbal International zegt ze dat ze sinds klein al fan is van de club en dat ze daarom wel open zou staan voor een transfer.

Oud-teamgenoot Stefanie van der Gragt ging haar al voor afgelopen zomer, zij stapte over van FC Barcelona om terug te keren naar Ajax. “Ik heb op dit moment nog niet de behoefte om terug te keren. Twee keer kwamen we met Barcelona al heel ver in de Champions League, maar ik heb hem nog nooit gewonnen. Ik ben nog niet klaar hier en heb daarom ook nog 2 jaar bijgetekend.”, aldus de Nederlandse aanvalster. Daarna zegt ze dat er zeker een kans is dat ze later in haar carrière wel terugkomt, en al helemaal als ze de ontwikkelingen hier ziet. Het is overigens nog wel zo dat het hoogste niveau voorlopig nog niet in de Eredivisie ligt.

Het is duidelijk dat Martens ooit wel eens in Amsterdam zou willen spelen: “Ik ben al vanaf dat ik een kind ben fan van Ajax, dus ik sta er zeker voor open. Echter wel later in mijn carrière, want ik ben nog niet klaar aan de top.”