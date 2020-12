Geschreven door Jordi Smit 15 dec 2020 om 17:12

© Proshots

Ajax en Lille nemen het half februari tegen elkaar op in de zestiende finale van de Europa League. Het betekent een terugkeer van Sven Botman, die de Amsterdammers afgelopen zomer nog inruilde voor Lille. In gesprek met De Telegraaf ging hij in op de ontmoeting.

Botman zat na de training met zijn ploeggenoten naar de loting te kijken en had het voorgevoel dat het Ajax zou worden. “Ik was dolblij natuurlijk. Dit worden twee prachtige potten. Hopelijk kunnen de fans van Ajax en Lille erbij zijn. Al lijkt die kans me op dit moment groter in Frankrijk dan in Nederland”, stelt Botman, die hoopte dat Lille pas in een later stadium tegen Ajax kwam te staan. “Hoe later des te beter. En in de finale was helemaal het einde geweest. Maar kom op, man: tegen je oude club in de Europa League. Dat wil toch iedereen. En hoe groot is die kans?”

De centrale verdediger kreeg weinig vertrouwen in Amsterdam en besloot daarom te vertrekken. Van wraakgevoelens heeft hij in februari echter geen last. “Zo zie ik het niet. Ik ben blij met de stap die ik heb gemaakt en koester geen wraakgevoelens. Helemaal niet zelfs, omdat ik Marc Overmars juist dankbaar ben. Hij wilde me eigenlijk helemaal niet kwijt. Maar ik wil de mannen nu wel laten zien hoe ik me heb ontwikkeld. Ik ben nu een speler van Lille. Dus ik ga er alles aan doen om een ronde verder te komen.”