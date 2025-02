Limburgse analisten boos: "Was weer een typische topclub-penalty"

De Limburgse journalist vond Ajax niet zo goed spelen. "Nee, Ajax was echt niet beter dan Fortuna Sittard", zo vertelt hij bij Tafel Voetbal. "En het was weer een typische topclub-penalty. Dat was echt schandalig. Als je drie minuten moet gaan kijken of het een penalty is, dan zegt dat al genoeg."

Een collega-journalist haakt in op het penaltymoment: "Fortuna had die wedstrijd anders nooit verloren. Ze zaten op dat moment goed in de wedstrijd. En dan krijgt Ajax uit het niets zo'n cadeautje. Dit is typisch iets voor een topclub, die krijgen dan zo'n penalty mee", aldus de L1-journalisten.