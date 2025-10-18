Lindenbergh geeft eerlijk toe: "Dat werd lang tegengehouden"

"Dat werd toen heel lang tegengehouden. Op het laatste moment is het nog rondgekomen. AZ was toen ook al terughoudend in de onderhandelingen met Ajax." Uiteindelijk kreeg Lindenbergh toch toestemming om de stap naar Amsterdam te maken, al viel dat bij zijn toenmalige club niet goed. "Ze waren er achteraf niet heel blij mee. Soms moet je ook aan jezelf denken. Bij welke club ik meer een gevoel heb? Ajax. Ik heb ook tien jaar bij Ajax in de jeugd gespeeld. Mijn hart ligt meer bij Ajax dan bij AZ."

Ondanks de gevoelige overstap kijkt Lindenbergh met waardering terug op zijn tijd in Alkmaar. "Ik heb het bij beide clubs prima naar mijn zin gehad. Toen ik bij AZ kwam, was het een middenmoter. Het ging elk jaar beter tot het laatste jaar en we in een Europese halve finale kwamen. Op tien seconden na misten we de finale. Bij Ajax heb ik twee keer de beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Dat was ook allemaal goed."