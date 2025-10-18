AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lindenbergh geeft eerlijk toe: "Dat werd lang tegengehouden"

Arthur
bron: Ajax Showtime
Olaf Lindenbergh namens Ajax
Olaf Lindenbergh namens Ajax Foto: © Pro Shots

Voormalig middenvelder Olaf Lindenbergh blikt in gesprek met Ajaxshowtime.nl terug op zijn overstap van AZ naar Ajax. De transfer was destijds niet zonder hobbels, vertelt hij.

"Dat werd toen heel lang tegengehouden. Op het laatste moment is het nog rondgekomen. AZ was toen ook al terughoudend in de onderhandelingen met Ajax." Uiteindelijk kreeg Lindenbergh toch toestemming om de stap naar Amsterdam te maken, al viel dat bij zijn toenmalige club niet goed. "Ze waren er achteraf niet heel blij mee. Soms moet je ook aan jezelf denken. Bij welke club ik meer een gevoel heb? Ajax. Ik heb ook tien jaar bij Ajax in de jeugd gespeeld. Mijn hart ligt meer bij Ajax dan bij AZ."

Ondanks de gevoelige overstap kijkt Lindenbergh met waardering terug op zijn tijd in Alkmaar. "Ik heb het bij beide clubs prima naar mijn zin gehad. Toen ik bij AZ kwam, was het een middenmoter. Het ging elk jaar beter tot het laatste jaar en we in een Europese halve finale kwamen. Op tien seconden na misten we de finale. Bij Ajax heb ik twee keer de beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Dat was ook allemaal goed."

Gerelateerd:
Wout Weghorst baalt

AZ zorgt met dubbeslag voor nieuwe tegenslag Heitinga en Ajax

0
Aad de Mos

De Mos wijst verschil top drie aan: "Ajax heeft dat allemaal niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd