Geschreven door Jordi Smit 27 jan 2021 om 12:01

De topwedstrijd van komende zondag tussen AZ en Ajax is een bijzonder duel voor Olaf Lindenbergh. De voormalig middenvelder speelde in zijn loopbaan voor beide verenigingen, al heeft Ajax een speciale plaats in zijn hart. Dat vertelt hij in de Ajax Life Podcast.

Lindenbergh speelde in de jaren ’90 in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 1994 naar De Graafschap verkaste. Via AZ kwam hij in 2005 weer terug naar Amsterdam en was hij zelfs een tijdje aanvoerder van zijn team. De middenvelder kijkt met veel respect naar het huidige team van Ajax. “Kwalitatief is de selectie van Ajax ook in de breedte heel goed”, vertelt Lindenbergh, die Ajax deze maand in de KNVB Beker met veel wisselspelers simpel zag winnen. “De jongens die erin komen, willen laten zien dat ze ook in de basis horen. Acht posities wijzigen is veel, maar het wil niet zeggen dat het zondag weer zo is en dat ze makkelijk winnen als ze met het sterkste team spelen.”

De 46-jarige middenvelder benadrukt dat bij AZ óók veel spelers met kwaliteiten rondlopen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won afgelopen weekend nog in de Kuip met 2-3 van Feyenoord en staat op de vierde plaats in de Eredivisie. Volgens Lindenbergh zijn de Alkmaarders vooral in de omschakeling zeer gevaarlijk. “Als je kijkt naar hoe ze hun goals maken, dan is dat vaak door dom balverlies van de tegenstander. Op dat moment ligt het open en met Boadu en Stengs hebben ze twee gevaarlijke voorhoedespelers.” De wedstrijd tussen AZ en Ajax staat zondag om 16:45 uur op het programma. De Amsterdammers spelen eerst donderdagavond nog tegen Willem II in de Johan Cruijff Arena.