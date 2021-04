Geschreven door Jessica Westdijk 23 apr 2021 om 11:04

Ajax wist donderdagavond tegen FC Utrecht niet te overtuigen en bleef steken op een 1-1. Toch had het eigenlijk met 2-1 moeten winnen. In de eerste helft werd een zuivere goal van Davy Klaassen afgekeurd vanwege buitenspel.

De vlag ging omhoog en VAR Clay Ruperti ging mee in dat oordeel. Wie de beelden bekijkt, ziet echter dat FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel net iets verder naar voren stond dan Klaassen. Scheidsrechter Allard Lindhout vertelde na afloop voor de camera van ESPN: “Mijn gevoel neigt naar een doelpunt. Het is een lastige situatie, voor zowel de arbitrage op het veld als de VAR. De spelers staan heel dicht bij elkaar en de camera staat niet helemaal loodrecht. Dat maakt het allemaal niet makkelijker.”

“De VAR heeft zijn werk gedaan met de middelen die hij had en de beslissing die op het veld was gemaakt is blijven staan. Als hier de grensrechter had gezegd: joh, ze staan zo dicht bij elkaar, het is een doelpunt. Dan waren de lijnen getrokken, lagen ze waarschijnlijk op elkaar en was de beslissing ook blijven staan”, zo geeft Lindhout toe.