Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"
Bryan Linssen heeft zich in aanloop naar het duel tussen NEC en Feyenoord openlijk uitgelaten over de druk die profvoetballers ervaren. De routinier van NEC verlengde onlangs zijn contract met twee jaar, maar vindt de voetballerij niet altijd prettig.
"Dat iedereen een mening mag hebben tegenwoordig, dat is zeker storend. Als je op dit moment bij Feyenoord of Ajax voetbalt, is dat geen pretje", tekent Sportnieuws.nl op uit de mond van de 35-jarige aanvaller. "Ik heb in die situatie gezeten, dus ik weet wel hoe het kan voelen als je iedere keer het mikpunt van kritiek bent. Dat is niet één dag in de week met één talkshow. Nee, het zijn er nu 34."
Linssen speelde zelf namelijk twee seizoenen bij Feyenoord en weet hoe het is om kritiek te krijgen. "Jij schrijft een stukje en denkt: zo erg is het toch niet? Maar jij weet niet hoe het voelt als wij met z'n allen een stukje gaan schrijven over jou. Dan zou jij je ook niet heel lekker voelen", vertelt hij tegenover de aanwezige journalisten.
"Je wordt iedere week opnieuw beoordeeld", vervolgt hij. "En als je Europees speelt om de drie à vier dagen. Dus ik kan me nu lekker voelen, omdat ik twee keer heb gescoord. Maar als ik woensdag een slechte wedstrijd speel en ik mis twee kansen, dan is dat hele positieve gevoel in één keer weer weg. Dan wordt ook anders over gepraat."
Linssen kan inmiddels goed met de kritiek omgaan. "Maar het scheelt ook met de pers van een club als NEC of met de pers rondom Feyenoord of Ajax. Ik kan wel voorstellen dat het voor jongens van één van die twee clubs best wel vervelend is. We hoeven met niemand medelijden te hebben, maar ik kan me voorstellen dat die jongens wel eens lekkerder in hun vel hebben gezeten", besluit hij.
Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
