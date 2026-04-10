Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"

Bjorn
bron: Sportnieuws.nl
Bryan Linssen viert een goal tegen PSV

Bryan Linssen heeft zich in aanloop naar het duel tussen NEC en Feyenoord openlijk uitgelaten over de druk die profvoetballers ervaren. De routinier van NEC verlengde onlangs zijn contract met twee jaar, maar vindt de voetballerij niet altijd prettig.

"Dat iedereen een mening mag hebben tegenwoordig, dat is zeker storend. Als je op dit moment bij Feyenoord of Ajax voetbalt, is dat geen pretje", tekent Sportnieuws.nl op uit de mond van de 35-jarige aanvaller. "Ik heb in die situatie gezeten, dus ik weet wel hoe het kan voelen als je iedere keer het mikpunt van kritiek bent. Dat is niet één dag in de week met één talkshow. Nee, het zijn er nu 34."

Linssen speelde zelf namelijk twee seizoenen bij Feyenoord en weet hoe het is om kritiek te krijgen. "Jij schrijft een stukje en denkt: zo erg is het toch niet? Maar jij weet niet hoe het voelt als wij met z'n allen een stukje gaan schrijven over jou. Dan zou jij je ook niet heel lekker voelen", vertelt hij tegenover de aanwezige journalisten.

"Je wordt iedere week opnieuw beoordeeld", vervolgt hij. "En als je Europees speelt om de drie à vier dagen. Dus ik kan me nu lekker voelen, omdat ik twee keer heb gescoord. Maar als ik woensdag een slechte wedstrijd speel en ik mis twee kansen, dan is dat hele positieve gevoel in één keer weer weg. Dan wordt ook anders over gepraat."

Linssen kan inmiddels goed met de kritiek omgaan. "Maar het scheelt ook met de pers van een club als NEC of met de pers rondom Feyenoord of Ajax. Ik kan wel voorstellen dat het voor jongens van één van die twee clubs best wel vervelend is. We hoeven met niemand medelijden te hebben, maar ik kan me voorstellen dat die jongens wel eens lekkerder in hun vel hebben gezeten", besluit hij.

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"

Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"

PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"

Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur

Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"

Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"

Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws