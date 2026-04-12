Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"
Bryan Linssen heeft in een interview met Voetbal International gezegd dat hij momenteel liever geen Ajax- of Feyenoord-speler zou willen zijn. Linssen zelf kwam drie seizoenen uit voor de Rotterdammrs.
Op social media krijgen Ajax en Feyenoord er flink van langs. "Tegenwoordig kan iedereen die mening ook uiten via bijvoorbeeld social media. Dat kan storend zijn voor een speler. Als je op dit moment bij Feyenoord of Ajax voetbalt, is dat geen pretje", meent hij.
"Ik heb ook in die situatie gezeten, dus ik weet hoe het kan voelen als je telkens het mikpunt van kritiek bent", zegt Linssen. "Dat is niet één talkshow. Nee, het zijn er nu 34 in een week en het is iedere keer jouw naam die wordt genoemd. Ik kan me nu lekker voelen, maar als ik drie dagen later slecht speel en twee kansen mis, is het hele positieve gevoel alweer weg en wordt er ook anders over me gepraat."
Volgens Linssen is de media rondom NEC echter een stuk rustiger. "Het scheelt wel of je bij NEC speelt of bij Feyenoord of Ajax. Van de topclubs vind ik PSV nog vrij stabiel en rustig. Bij NEC is het al helemaal minder. Ik lees het sowieso niet, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige jongens soms vervelend is. Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat ze weleens lekkerder in hun vel hebben gezeten."
Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"
Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'
Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"
Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'