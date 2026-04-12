Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"

Op social media krijgen Ajax en Feyenoord er flink van langs. "Tegenwoordig kan iedereen die mening ook uiten via bijvoorbeeld social media. Dat kan storend zijn voor een speler. Als je op dit moment bij Feyenoord of Ajax voetbalt, is dat geen pretje", meent hij.

"Ik heb ook in die situatie gezeten, dus ik weet hoe het kan voelen als je telkens het mikpunt van kritiek bent", zegt Linssen. "Dat is niet één talkshow. Nee, het zijn er nu 34 in een week en het is iedere keer jouw naam die wordt genoemd. Ik kan me nu lekker voelen, maar als ik drie dagen later slecht speel en twee kansen mis, is het hele positieve gevoel alweer weg en wordt er ook anders over me gepraat."

Volgens Linssen is de media rondom NEC echter een stuk rustiger. "Het scheelt wel of je bij NEC speelt of bij Feyenoord of Ajax. Van de topclubs vind ik PSV nog vrij stabiel en rustig. Bij NEC is het al helemaal minder. Ik lees het sowieso niet, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige jongens soms vervelend is. Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat ze weleens lekkerder in hun vel hebben gezeten."