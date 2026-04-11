Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
Bryan Linssen is bezig aan een uitstekend seizoen bij NEC. De oud-Feyenoorder wordt voorzichtig genoemd als spits voor het WK. Dat zou dan ten koste moeten gaan van Ajax-spits Wout Weghorst.
"Als je als bondscoach Bryan meeneemt naar het WK, dan weet je in elk geval dat je een speler bij je hebt die als de brandweer zal gaan", begint zijn broer Edwin Linssen in het Algemeen Dagblad. "Hij zal van de eerste tot de laatste dag alles geven, dat is zeker. En hij zal zichzelf zijn. Ja, ook tussen de topspelers."
"Dat was bij Feyenoord toch ook geen probleem", vervolgt hij. Volgens Edwin is Bryan niets minder dan Weghorst. "Als ik hem afzet tegen pinchhitter Wout Weghorst, zou ik zeggen: waarom eigenlijk ook niet? Maar goed, ik ben natuurlijk wel zijn broer, niet geheel objectief."
