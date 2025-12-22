Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Linssen na moment tegen Ajax: "Dan ben je best wel sneu"

Arthur
bron: ESPN
Bryan Linssen
Bryan Linssen Foto: © Pro Shots

Bryan Linssen zal het waarschijnlijk niet begrijpen als zijn naam niet wordt verbonden aan de openingstreffer in het duel tussen NEC Nijmegen en Ajax. Vroeg in de wedstrijd kopte hij de bal tegen de touwen, al ontstond er discussie over de vraag of het niet een eigen doelpunt was.

Na slechts drie minuten stond NEC al op voorsprong. Linssen bracht zijn team vroeg op achterstand, terwijl de ploeg van Dick Schreuder direct uit de startblokken schoot. Ajax knokte zich later terug in de tweede helft met doelpunten van Kasper Dolberg en Mika Godts. Na rust zorgde Sami Ouaissa voor de gelijkmaker, maar hij moest even later ook met rood het veld verlaten. Zo eindigde een onderhoudend duel in een 2-2 gelijkspel.

Na afloop ging veel aandacht uit naar het openingsdoelpunt. Linssen is ervan overtuigd dat de treffer op zijn naam hoort te staan. "Ik schiet op goal en ik zie hem eigenlijk binnengaan", zei de oud-Feyenoorder voor de camera van ESPN. Tijdens het bekijken van de beelden voegde hij eraan toe: "Pfoeh, het is wel een close call."

"Ik ben blij dat hij telt als een goal. Die eerste kopbal pakte hij al fantastisch, maar gelukkig had hij hierop geen antwoord." Linssen reageerde ook op de suggestie dat het misschien een eigen doelpunt zou zijn: "Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik schiet hem op goal. Natuurlijk kan de keeper hem aanraken en dan kan de bal van richting veranderen. Maar als je hem dan niet aan de aanvaller geeft, dan ben je eigenlijk best wel sneu", aldus de aanvaller.

