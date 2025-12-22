Linssen reageert op smerige tackle op Ajacied: "Ziet er erger uit"

Bryan Linssen speelde in de openingsfase al een hoofdrol bij de veelbesproken openingstreffer van NEC en kwam later in de eerste helft opnieuw in het middelpunt van de aandacht te staan.

Ditmaal boog de VAR zich over een overtreding van de routinier. Linssen zette van achteren een sliding in om de bal te spelen, maar kwam te laat en raakte Ko Itakura ongelukkig op de hak. Na het bekijken van de beelden besloot scheidsrechter Allard Lindhout het bij een gele kaart te laten.

Na afloop kon Linssen zich vinden in die beslissing. "Op tv ziet het er erger uit dan op snelheid in het veld. Ik voelde dat ik zijn voet raakte", vertelde de voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord bij ESPN. "Dat is niet lekker. Ik vond het geen rode kaart, maar ik wist wel dat er naar gekeken zou worden. Gelukkig vond de scheidsrechter het ook geel." Door de gele kaart is Linssen na de winterstop wel geschorst voor het duel met FC Utrecht.