Linssen stuurt excuses richting speler oud-Ajacied: "Sorry man!"

Na afloop had Linssen gemengde gevoelens. "Ik sprak Kostas na de wedstrijd al eventjes heel kort op het veld. Hij is een vriend van mij. Ik had deze goal liever niet tegen hem gemaakt. We kennen elkaar goed, vanuit onze periode bij Vitesse. Het is een superlieve jongen. Hij was ook bij de crematie van ons mam," vertelde Linssen na de wedstrijd. "Ik hoop dat ze van boven meekijkt."

Donderdagochtend stuurde hij Lamprou nog een berichtje om zijn verontschuldiging aan te bieden. "Maat, sorry man!", appte Linssen. De Griekse doelman, die niets kwalijk nam, reageerde sportief zo laat hij weten aan Limburger: "Nee, maat. Wereldgoal!"

Linssen zelf vatte het mooi samen: "Hij neemt me niets kwalijk. Hoort erbij hè. Ik ben spits, hij doelman."