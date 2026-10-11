Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Bryan Linssen heeft gereageerd op de ophef rondom de uitspraken van Dusan Tadic over Ajax en NEC. De aanvaller van de Nijmegenaren was aanvankelijk verbaasd toen hij het interview van zijn ploeggenoot onder ogen kreeg. Inmiddels heeft de Serviër binnen de spelersgroep tekst en uitleg gegeven en is de kwestie volgens Linssen afgehandeld.
"Ik kreeg het doorgestuurd en dan ben je wel een beetje verbaasd", vertelt Linssen tegenover de NOS. De aanvaller houdt er rekening mee dat de uitspraken van Tadic verkeerd zijn geïnterpreteerd. "Dan denk je wel: hij doet vaak interviews in het Nederlands, terwijl dat niet zijn beste taal is. Dus er kunnen dingen verkeerd zijn uitgelegd, begrepen of naar buiten zijn gebracht."
Volgens Linssen heeft Tadic tijdens een gezamenlijk eetmoment uitgelegd hoe zijn woorden bedoeld waren. "Met het eten zat hij bij mij aan tafel. Dan heb je het erover. Wat naar buiten is gekomen, zo is het volgens hem niet gegaan. Hij zei: ik krijg de vraag of het niet makkelijker voetballen was bij Ajax met het wereldteam dat de finale van de Champions League haalde."
Linssen begrijpt de uitleg van zijn ploeggenoot en benadrukt dat er binnen de selectie geen problemen meer zijn. "Je zou liegen als je nee zou zeggen, dat begrijp ik dan ook wel. Hij zegt: het is geen disrespect naar jullie of NEC. Dan is daarmee ook de kous af voor ons. Ik weet hoe het soms kan gaan. Hij moet nu even op de blaren zitten."
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