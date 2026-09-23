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Lionel Messi komt met uitnodiging naar Ajax: "Geweldig om te zien"

Arthur
Lionel Messi
Lionel Messi Foto: © Pro Shots

Ajax reist eind oktober af naar Miami voor de tweede editie van de Messi Cup. De Onder 16 van de Amsterdamse club neemt het tijdens het internationale jeugdtoernooi op tegen jeugdteams van verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse topclubs.

De Messi Cup wordt georganiseerd door 525 Rosario, het productiebedrijf van Lionel Messi. De editie van 2026 vindt plaats van 25 oktober tot en met 1 november en telt zestien deelnemers uit negen verschillende landen, meldt het Argentijnse persbureau EFE. “De Messi Cup wordt nog groter”, schrijft Messi bij de aankondiging op Instagram. “Zestien clubs uit negen landen. We brengen opnieuw de beste jonge talenten ter wereld samen. Het voetbal van vandaag, de spelers van morgen.”

Ajax treft in Miami onder meer FC Barcelona, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Inter en Benfica. Ook Inter Miami, River Plate, Boca Juniors, Newell’s Old Boys, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle en UE Cornellà zijn van de partij. “Het is geweldig om te zien hoe het toernooi groeit”, zegt Messi in een verklaring. “We brengen spelers van zo veel grote clubs samen, zodat ze kunnen voetballen, ervaringen kunnen delen en vooral van het voetbal kunnen genieten.”

De zestien Onder 16-teams worden naar verwachting verdeeld over vier groepen van vier. Iedere ploeg speelt minimaal drie wedstrijden, waarna de play-offs volgen. In totaal worden verspreid over acht dagen 48 wedstrijden gespeeld. De groepsindeling en het volledige programma worden op een later moment bekendgemaakt.

River Plate kroonde zich in december 2025 tot winnaar van de eerste editie van de Messi Cup. De Argentijnse club versloeg Atlético Madrid in de finale met 2-0. Het toernooi bestond toen uit acht deelnemers. Ajax, Arsenal, Benfica, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle en UE Cornellà zijn dit jaar nieuw van de partij. De wedstrijden worden gespeeld in het Nu Stadium en op het trainingscomplex van Inter Miami.

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