Lionel Messi komt met uitnodiging naar Ajax: "Geweldig om te zien"

Ajax reist eind oktober af naar Miami voor de tweede editie van de Messi Cup. De Onder 16 van de Amsterdamse club neemt het tijdens het internationale jeugdtoernooi op tegen jeugdteams van verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse topclubs.

De Messi Cup wordt georganiseerd door 525 Rosario, het productiebedrijf van Lionel Messi. De editie van 2026 vindt plaats van 25 oktober tot en met 1 november en telt zestien deelnemers uit negen verschillende landen, meldt het Argentijnse persbureau EFE. “De Messi Cup wordt nog groter”, schrijft Messi bij de aankondiging op Instagram. “Zestien clubs uit negen landen. We brengen opnieuw de beste jonge talenten ter wereld samen. Het voetbal van vandaag, de spelers van morgen.”

Ajax treft in Miami onder meer FC Barcelona, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Inter en Benfica. Ook Inter Miami, River Plate, Boca Juniors, Newell’s Old Boys, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle en UE Cornellà zijn van de partij. “Het is geweldig om te zien hoe het toernooi groeit”, zegt Messi in een verklaring. “We brengen spelers van zo veel grote clubs samen, zodat ze kunnen voetballen, ervaringen kunnen delen en vooral van het voetbal kunnen genieten.”