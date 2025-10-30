'Lisandro Martínez (27) op de weg terug na lang blessureleed'

Mooie beelden voor Ajax-fans: Lisandro Martínez staat na maanden van blessureleed weer op het veld bij Manchester United. De oud-Ajacied, die in februari een zware kruisbandblessure opliep, heeft de groepstraining hervat.

UTD Report deelde via X beelden van de Argentijn tijdens een oefensessie met de selectie van United. Daarop is te zien hoe Martínez vol meedraait, wat erop wijst dat hij zijn rentree nadert. De verdediger, jarenlang een publiekslieveling in Amsterdam, verliet Ajax in 2022 voor een overstap naar de Premier League. Nu hij na negen maanden revalidatie weer in actie komt, hopen zowel United-fans als Ajacieden dat hij snel volledig wedstrijdfit is.

Bij Manchester United staat sinds kort Ruben Amorim aan het roer, en Martínez lijkt op het juiste moment terug te keren om zich opnieuw in de ploeg te knokken.