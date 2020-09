Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 sep 2020 om 15:09

Goed nieuws op de persconferentie van vrijdagmiddag. Lisandro Martínez is zondag weer beschikbaar om te spelen tegen RKC Waalwijk. De Argentijn speelde vorige week tegen Sparta Rotterdam niet mee door een blessure.

Erik ten Hag meldde dat de verdediger fit genoeg is om bijvoorbeeld de plek van Tagliafico over te nemen: “Hij heeft vaker op die positie gestaan en hij is wedstrijdfit. Hij is natuurlijk niet de enige optie, we hebben ook nog Sergiño Dest. Iedereen is fit dus we missen alleen de geschorste Nico Tagliafico.”

Ook zegt ten Hag dat hij Mohammed Kudus ook ziet als een eventuele linksback, maar nog niet voor deze zondag: “We hebben er al een aantal keer op getraind, maar hij moet voor die positie nog veel leren. Aangezien we op dit moment genoeg opties hebben op die positie zie ik hem meer als een middenvelder.”