Geschreven door Idse Geurts 21 jun 2022 om 11:06

Lisandro Martinez staat er goed op bij meerdere Engelse topclubs. Naar verluidt tonen zowel Arsenal als Manchester United vergaande interesse in de Argentijn. Arsenal zou zelfs al navraag hebben gedaan bij Ajax over een mogelijke transfer. De Amsterdammers zouden de club uit Londen hebben verteld dat Martinez niet te koop is. Toch denkt De Telegraaf dat Martinez deze zomer best kan vertrekken bij Ajax.

Arsenal zou naar verluidt dertig miljoen euro willen bieden op Martinez. Dit is echter lang niet genoeg. Volgens De Telegraaf zijn alle basisspelers van Ajax in principe niet te koop. Alleen Sébastien Haller en Edson Alvarez zouden bij een goed bod mogen vertrekken, aangezien Ajax voor hen al opvolgers op het oog heeft. Desalniettemin vraagt de ochtendkrant zich af of het bedrijfseconomisch verantwoord is om Martinez koste wat het kost te behouden. Twee jaar geleden weigerde Ajax immers om David Neres voor 47 miljoen euro te verkopen aan een Chinese club. Uiteindelijk vertrok de Braziliaan voor slechts twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk. Zo’n fout willen de Amsterdammers niet nog eens maken.

Met Manchester United dient zich in elk geval nog een club aan die Martinez wil inlijven. De nieuwe club van Erik ten Hag zou op dit moment een bod aan het voorbereiden zijn. United lijkt opeens geïnteresseerd in Martinez, aangezien Jurriën Timber heeft aangegeven bij Ajax te willen blijven. Hierdoor schakelt de club uit Manchester dus door naar Martinez.