Geschreven door Idse Geurts 12 apr 2022 om 10:04

Goed nieuws voor Erik ten Hag. De oefenmeester lijkt aankomende zondag, in de bekerfinale tegen PSV, weer een beroep te kunnen doen op Lisandro Martínez. De verdediger was enkele wedstrijden uitgeschakeld vanwege een hamstringblessure, maar staat sinds dinsdag weer op het trainingsveld. Dit meldt De Telegraaf.

Martínez raakte tijdens De Klassieker geblesseerd aan zijn hamstring. Hierdoor moest Ten Hag de afgelopen wedstrijden flink puzzelen in zijn verdediging. Gelukkig lijkt dit in de bekerfinale niet meer nodig. Toch is het nog niet geheel zeker dat de Argentijn kan meespelen. Dit kan pas met zekerheid worden gezegd na meerdere trainingen. De komende dagen zijn dus cruciaal.

Dit goede nieuws omtrent Martínez komt als geroepen voor Ten Hag. De oefenmeester lijkt immers ook geen beroep te kunnen doen op twee andere belangrijke spelers. Nicolas Tagliafico en Noussair Mazraoui staan beide geblesseerd aan de kant. Tagliafico viel zaterdagavond tegen Sparta uit en heeft volgens Ten Hag last van ‘een vleeswond’. Hierdoor is het onzeker of de linksback kan spelen tegen PSV. Over Mazraoui bestaat nog meer onduidelijkheid. De verdediger heeft last een knieblessure.

Daarnaast zijn Antony en Zakaria Labyad sowieso niet fit genoeg voor de bekerfinale. Door al deze afwezigen, komt er wellicht een plek in de selectie vrij voor Mohamed Ihattaren. Tegenover De Telegraaf laat Ten Hag zich uit over mogelijke speelminuten voor Ihattaren. “Mo moet kunnen bijdragen. Ik ben heel blij met zijn ontwikkeling en dat is hij zelf ook, want hij lacht weer en dat heb ik een hele tijd niet gezien. Ik gun die jongen alles. Hij heeft zoveel tegenslag gehad, is op de weg terug en die weg is nog lang. Of je hem in de finale kunt verwachten, is tussen de speler en mij”, stelt Ten Hag.