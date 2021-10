Geschreven door Idse Geurts 01 okt 2021 om 23:10

Lisandro Martínez heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo brengt de club naar buiten via de officiële kanalen. Het oude contract van de Argentijn liep nog door tot 2023, maar is nu met twee jaar verlengd. Hierdoor ligt Martínez tot 30 juni 2025 vast bij Ajax.

De spijkerharde verdediger werd in 2017 overgenomen van Argentijnse club Defensa y Justicia. Ajax betaalde toen zeven miljoen euro. In Amsterdam werd Martínez vrijwel gelijk basisspeler. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Argentijn nu 91 officiële wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. Hierin scoorde hij vijf keer. In zijn tijd bij Ajax groeide Martínez ook uit tot international van Argentinië. Met zijn land wist Martínez deze zomer beslag te leggen op de Copa América.

Zelf is Martínez ook erg blij met zijn contractverlenging. “Ik voel heel veel blijdschap en daar komen ook emoties bij los. Ik heb zin om meer van mezelf te laten zien hier”, zo laat Martínez weten tegenover Ajax TV. De aanvallers van de andere Eredivisie clubs zullen iets minder blij zijn met dit nieuws. Zij weten dat ze de komende jaren tegen Ajax nog moeilijk tot scoren zullen komen.