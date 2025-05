Litmanen: "Door hem voel ik me Amsterdammer en halve Nederlander"

Jari Litmanen won met Ajax(54) de Champions League. Sindsdien zit de club uit Amsterdam diep in zijn hart. Nog altijd is hij actief betrokken bij het voetbal, al was zijn fanatisme soms nét iets teveel toen hij nog voetballer was.

"Dat dacht Louis van Gaal op een gegeven moment over mij. Vandaar dat hij teammanager David Endt vroeg me wat afleiding te bezorgen. Kijk, als ik op de club was, dan was ik puur met voetbal bezig. Ik had mijn uitgebreide warming-up iedere dag, trainde vaak nog extra, sprak met mensen veel over voetbal. En elke dag dwaalde ik door de gang bij de kleedkamers, waar de foto’s hingen van de Oranje-internationals van Ajax", vertelt hij bij Voetbal International.

"Prachtig vond ik dat", zegt Litmanen, die echt voetbalgek was. "Dan ging ik informatie opzoeken over de spelers die daar allemaal hingen. Ik verslond de Nederlandse voetbalbladen. Op zaterdag keek ik Duits en Engels voetbal, op zondagavond Nederlands en Spaans en Italiaans voetbal. Ik zat midden in het topvoetbal en dat was in Finland altijd mijn droom geweest."

"Ik keek ook andere dingen op tv, maar dat was vaak functioneel. Veel Engelstalige films en series. Die kon ik verstaan en via de ondertiteling leerde ik mezelf Nederlands", zegt Litmanen. "Maar meestal was het voetbal. Dat was en is gewoon mijn hobby. Voetballen heeft voor mij nooit als werk gevoeld. Maar misschien vond Louis het wat te veel allemaal. Zelf vond ik dat wel meevallen. Ik was vaak alleen, maar voelde me nooit eenzaam."

"Maar ja, dan moet je net David Endt hebben. Ha, die is net zo voetbalgek als ik. Dus dan zaten we bij hem thuis of in een restaurant te eten en zat ik alsnog over voetbal te praten", lacht de Fin. "Ook wel over andere dingen, hoor. We zijn allebei breed geïnteresseerd. Dus David vertelde me van alles over Amsterdam en Nederland en ik hem over Finland. Vooral dankzij hem ben ik me een Amsterdammer en een halve Nederlander gaan voelen. We zijn nog steeds heel goede vrienden."