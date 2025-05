Litmanen geeft tekst en uitleg: "Dan word je bij Ajax uitgefloten"

Ajax is na 31 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie, maar toch is er dit seizoen veel kritiek op het verdedigende spel. Jari Litmanen is het echter niet helemaal eens met de stelling dat de club uit Amsterdam volgend seizoen attractiever voetbal moet laten zien.

"Dat is afhankelijk van zóveel factoren", legt hij uit op de website van VI. "Wat voor spelers je in de selectie hebt, hoe zij in teamverband functioneren, de kracht van de tegenstanders. Welke spelers blijven en welke gaan komende zomer? Blijft Farioli als trainer? Het belangrijkste is dat je als club eerst resultaten boekt. In topvoetbal is dat altijd de basis. Zodat je van daaruit verder kunt gaan met het proces. Mooi voetbal is leuk, maar zonder resultaten word je ook bij Ajax uitgefloten. Dan moet de trainer weg en stokt het proces. En moet de club weer een nieuw traject opstarten", constateert Litmanen.

"Al besef ik natuurlijk dat Ajax in veel opzichten een andere club is dan de anderen. Daar is op een gegeven moment alleen resultaat niet meer genoeg. Voor Barcelona geldt hetzelfde", beseft hij. "Maar tegelijkertijd moet je realistisch zijn. Bij Ajax krijgen we nooit meer een speler zoals Johan Cruijff. Barcelona krijgt nooit meer een speler die Lionel Messi heet. Dat wil niet zeggen dat ze niet opnieuw met goede spelers grote successen kunnen boeken. Kijk nu naar Barcelona, met Lamine Yamal, Pedri, Gavi, noem maar op. Voor Barcelona zijn de financiële problemen een zegen gebleken", aldus Litmanen.

"Daardoor zijn ze teruggekeerd naar de basis. Naar het kansen geven aan talenten uit hun goede jeugdopleiding. Voor het Nederlandse voetbal zal dat ook altijd de basis blijven", vervolgt hij realistisch. "Ajax heeft natuurlijk altijd talenten voortgebracht, maar kijk ook eens welke spelers PSV de laatste jaren heeft opgeleverd. Internationale toppers als Cody Gakpo en Denzel Dumfries. Of neem Virgil van Dijk, die een andere route had en via Willem II en FC Groningen naar de wereldtop is gegroeid", besluit Litmanen over de aanvoerder van Liverpool.

"Om terug te komen op Ajax: de wedstrijden die ik dit seizoen van ze heb gezien, waren veel beter dan vorig seizoen. Die progressie is belangrijk. Het streven moet zijn dat je resultaat en mooi voetbal combineert. Maar je moet érgens beginnen", weet hij. "Als dat succesvol is verlopen, kun je naar de volgende stap. Voordat we met Ajax de Champions League wonnen, met aantrekkelijk voetbal, hadden we eerst een heel proces doorgemaakt. Vergeet dat niet", waarschuwt Litmanen.