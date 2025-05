Litmanen legt uit: "Ajax gaf me een heel ander gevoel dan PSV"

Hoewel Jari Litmanen nooit voor PSV speelde, kwam hij er in zijn jonge jaren wel dichtbij. In het begin van zijn loopbaan had hij een proefperiode bij de Eindhovense club. Tijdens een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen werd hij beoordeeld door onder anderen Bobby Robson en Jan Reker. Op basis van die ene wedstrijd besloot PSV hem geen contract aan te bieden. Kees Ploegsma sr., destijds bij PSV betrokken, blikte later terug dat dat helemaal mis is gegaan in Eindhoven.

Litmanen kijkt met een andere blik terug op die periode en legt uit waarom het uiteindelijk Ajax werd: "Overal heb ik goed om me heen gekeken, ik leerde mijn sterke en mindere punten kennen. Al die ervaringen hielpen me bepalen welke richting het beste voor mij zou zijn. En dat was uiteindelijk Ajax."

Hij voelde zich direct meer aangetrokken tot de kansen die jonge spelers daar kregen. "Die club gaf me een heel ander gevoel dan PSV over de kansen die jonge talenten kregen. In die tijd keek ik naar de UEFA Cup-finales tegen Torino en het viel me op hoeveel jongens van mijn leeftijd meespeelden: Frank de Boer, Michel Kreek, Dennis Bergkamp, Bryan Roy, Marciano Vink. Daarachter waren talenten als Edgar Davids en Edwin van der Sar in aantocht."

Het contrast met PSV was voor hem duidelijk: "Bij PSV stonden spelers in de ploeg die al klaar en volwassen waren. Bij Ajax was het: daar begin je en daarna ga je verder. Die filosofie paste het beste bij mij. Plus de manier van spelen, die goed aansloot bij mijn kwaliteiten", zegt hij tegenover Voetbal International.

Zijn uiteindelijke keuze voor Ajax was dan ook geen toeval. "Mijn komst naar Ajax was eigenlijk een logisch gevolg van alle stages die eraan vooraf waren gegaan. Op mijn zeventiende bij Malmö FF, een jaar later bij IFK Göteborg en ga zo maar door. Het is een bewust traject geweest, waarin ik ervaring wilde opdoen en mijn richting wilde bepalen."