Litmanen: "Hebben in die tijd zó veel gelachen in de kleedkamer"

Als jonge speler uit het rustige Lahti kwam Jari Litmanen terecht in de directe en scherpe kleedkamer van Ajax. Die cultuurshock bleek uiteindelijk een cruciale stap in zijn persoonlijke groei én in de band die hij later opbouwde met spelers als Zlatan Ibrahimovic.

"Mijn kennismaking begon meteen al in de kleedkamer, waar ik mijn vaste plekje naast Sonny Silooy had", vertelt hij aan Voetbal International. "En vergeet Louis van Gaal niet, met zijn directe benadering. Ook dat was ik niet gewend." Toch leerde hij snel de waarde van die aanpak te zien: "Ik kwam erachter dat Louis altijd goede intenties had met zijn duidelijkheid." De humor en het groepsgevoel bij Ajax maakten uiteindelijk diepe indruk. "We hebben in die tijd zó veel gelachen in de kleedkamer. Alleen: je moet er wél tegen kunnen, als speler van buitenaf."

Toen hij in 2002 terugkeerde bij Ajax, veranderde zijn rol. Hij werd een schakel tussen culturen binnen het team. "Voor de buitenlandse spelers was ik een buitenlander, voor de Nederlandse jongens een Nederlander." Die positie bracht hem dichter bij Zlatan: "Hij had het in zijn eerste seizoen moeilijk bij Ajax. Ik kon hem uit eigen ervaring vertellen hoe je daarmee om kan gaan." De klik was snel gemaakt. "Zlatan vroeg van alles over het voetballen bij Ajax en het leven in Amsterdam. Zo won ik zijn vertrouwen en werd een soort oudere voetbalbroer voor hem."