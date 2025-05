Litmanen hielp Ibrahimovic bij Ajax: "Zo won ik vertrouwen van hem"

Jari Litmanen keerde in 2002 terug bij Ajax, op het moment dat Zlatan Ibrahimovic net zijn eerste zware seizoen in Amsterdam doormaakte. De Zweed kampte met hoge verwachtingen vanuit de fans, een andere speelstijl en het wennen aan een nieuw land. Litmanen herkende de situatie en hielp hem door deze moeilijke periode.

"Zlatan had het in zijn eerste seizoen moeilijk bij Ajax. Het hoge verwachtingspatroon, een andere speelwijze, een nieuw land. Ik kon hem uit eigen ervaring vertellen hoe je daarmee om kan gaan. Zo won ik het vertrouwen van Zlatan en werd een soort oudere voetbalbroer voor hem."

De Finse oud-speler zag al snel dat Ibrahimovic zich wilde aanpassen. "Het sprak me aan dat hij heel nieuwsgierig was. Hij vroeg van alles over het voetballen bij Ajax en het leven in Amsterdam." Dankzij zijn aanpassingsvermogen groeide Zlatan uiteindelijk uit tot een van de sterkhouders van de ploeg.

Zo zag de Fin het ook. "Toen Zlatan eenmaal was omgeschakeld naar zijn nieuwe omgeving, hebben we allemaal kunnen zien wat een geweldige voetballer hij al op jonge leeftijd was", blikt Litmanen trots terug op hun gezamenlijke tijd in Amsterdam in gesprek met Voetbal International.